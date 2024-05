Erst im November war Thüringens Regierungschef Ramelow nach Vietnam gereist. Jetzt ist eine vietnamesische Delegation zu Besuch in Thüringen.

Ein Radfahrer fährt an der Staatskanzlei Thüringen vorbei.

Erfurt - Thüringen vertieft seine Beziehungen zu Vietnam. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) werde an diesem Mittwoch eine 15-köpfige Delegation unter Leitung des Vorsitzenden des Volkskomitees von Đà Nẵng, Le Trung Chinh, empfangen. Đà Nẵng ist eine Metropole in Zentralvietnam, die einer Provinz gleichgestellt ist. Wie die Staatskanzlei weiter mitteilte, wollen beide eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen, um die bereits engen Beziehungen fortzuentwickeln.

Dies betreffe unter anderem die Ausbildung und Gewinnung von Fachkräften, den Austausch von Lehrenden und Studierenden sowie die institutionelle Kooperation im medizinischen Sektor, den Ausbau der Handelsbeziehungen und den kulturellen Austausch. Der Besuch der Delegation im Freistaat knüpfe direkt an die Reise von Ramelow nach Vietnam im vergangenen November an.

In Thüringen sind derzeit bereits mehrere hundert junge Menschen aus Vietnam in der Ausbildung. In vielen Thüringer Städten und Gemeinden leben teilweise seit Jahrzehnten Menschen aus Vietnam mit ihren Familien. Ein Teil von ihnen war vor 1989 von der DDR zum Arbeiten angeworben worden.