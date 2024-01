Erfurt - Mehrere Spezialschulen und -klassen in Thüringen haben sich der Förderung begabter Schülerinnen und Schüler verschrieben. Das betreffe Naturwissenschaften, Sprachen und Musik sowie Sport, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Derzeit würden dafür die Bewerbungsfristen laufen - in der Regel bis Mitte Februar oder Mitte März.

In Thüringen gebe es unter anderem drei Spezialgymnasien mit Sport-Leistungsförderung in Oberhof, Jena und Erfurt oder das Staatliche Spezialgymnasium für Sprachen in Schnepfenthal. Spezielle Förderung böten auch das Musikgymnasium Belvedere sowie das Rutheneum Gera mit Spezialklassen in Musik. Außerdem würden drei Gymnasien Spezialklassen im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich an den Standorten Jena, Erfurt und Ilmenau anbieten.

In den Spezialklassen lernten im Schuljahr 2023/24 insgesamt 537 Schülerinnen und Schüler, an den fünf Spezialschulen seien es insgesamt 1472. Sie verfügten auch über Internatsplätze.