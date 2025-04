Vier Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Thüringen sind in diesem Jahr auf der Fachmesse DMEA für digitale Entwicklungen im Gesundheitswesen vertreten (Symbolfoto).

Erfurt/Berlin - Vier Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Thüringen sind in diesem Jahr auf der Gesundheitsfachmesse DMEA (8. bis 10. April) in Berlin vertreten. Sie beteiligen sich an einem von der Landesentwicklungsgesellschaft organisierten Gemeinschaftsstand, wie diese mitteilte. Vorgestellt werden dort unter anderem Softwarelösungen für Arztpraxen und Rettungsdienste sowie neue Verfahren zur Anonymisierung von Gesundheitsdaten.

Die DMEA gilt den Angaben zufolge als europaweit wichtige Messe für digitale Entwicklungen im Gesundheitswesen. Laut LEG kommen in diesem Jahr mehr als 800 Aussteller und 300 Referenten auf der vom Bundesverband Gesundheits-IT veranstalteten Fachmesse zusammen.