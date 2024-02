Das Immaterielle Kulturerbe in Thüringen ist vielfältig, manches hat es schon in offizielle Verzeichnisse geschafft. Einen Überblick über die Traditionen und Techniken gibt nun eine Schau in Berlin.

Erfurt/Berlin - Das Skatspiel aus Altenburg, der Christbaumschmuck aus Lauscha und andere Traditionen und Techniken gehören mit zum Immateriellen Kulturerbe Thüringens. Diesem ist nun eine Ausstellung in der Landesvertretung des Freistaats in Berlin gewidmet. Die als Wanderausstellung konzipierte Schau soll auch im laufenden Jahr im Thüringer Landtag zu sehen sein. Das teilte die Staatskanzlei vor der Eröffnung am Donnerstag mit. Zu sehen sind zahlreiche Fotos und Videos zu den Besonderheiten der Kulturformen. In Berlin ist die Schau bis zum 22. März zu sehen.

Neben dem Skatspiel und dem Christbaumschmuck zählen der Eisenacher Sommergewinn, die Heiligenstädter Palmsonntagsprozession und die Kindergartenidee nach Friedrich Fröbel zum Immateriellen Kulturerbe aus Thüringen, das es ins Bundesverzeichnis der Unesco geschafft hat. Seit 2022 hat Thüringen auch ein eigenes Landesverzeichnis, das aktuell elf Kulturformen beinhaltet. Die Aufmerksamkeit durch die Aufnahme in solche Listen soll laut Unesco dazu führen, dass kulturelle Traditionen und Ausdrucksformen sichtbar gemacht, erhalten und weiter entwickelt werden.