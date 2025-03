Die Tourismusbranche in Thüringen hat im vergangenen Jahr wieder an das Erfolgsjahr 2019 anknüpfen können. 2025 will sie vor allem bei Kultur- und Geschichtsinteressierten punkten.

Thüringen will auf der diesjährigen Tourismusfachmesse ITB in Berlin vor allem um kultur- und geschichtsinteressierte Gäste werben (Symbolfoto).

Erfurt/Berlin - Thüringen will auf der diesjährigen Tourismusfachmesse ITB (4. bis 6. März) vor allem um kultur- und geschichtsinteressierte Gäste werben. Im Mittelpunkt steht das 500. Jubiläum des Deutschen Bauernkriegs und die dies thematisierende Landesausstellung „freiheyt 1525“ in Mühlhausen und Bad Frankenhausen, wie die Thüringer Tourismus GmbH mitteilte. Thüringen präsentiert sich auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin an einem Gemeinschaftsstand mehrerer Bundesländer.

Rund um das Bauernkriegsjubiläum sind in Thüringen weitere Ausstellungen und Veranstaltungen geplant, darunter eine Nachinszenierung der Schlacht von Bad Frankenhausen im Mai 1525, in dem die aufständischen Bauern unter ihrem Anführer Thomas Müntzer vom Fürstenheer vernichtend geschlagen wurden.

Auch die Kultur, die Natur und die Eventszene in Thüringen sollen in Berlin unter dem verbindenden Element des Freiheitsgedankens beworben werden, so die TTG. Das Thema solle sich auch in einer Kampagne für den Wandertourismus wiederfinden.

Die ITB gilt mit jährlich rund 5.500 Ausstellern und rund 100.000 Teilnehmern aus 170 Ländern als weltgrößte Tourismusfachmesse. Die Thüringer Tourismusbranche hatte im vergangenen Jahr mit rund 10 Millionen Gästeübernachtungen wieder an das Vor-Corona-Niveau und das bis dahin beste Jahr 2019 anknüpften können.