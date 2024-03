"Wasserstoff" steht an der Dachkante einer noch nicht in Betrieb gegangenen Wasserstofftankstelle.

Erfurt - Wichtige Thüringer Industriestandorte sollen bis 2029 an das Wasserstoffnetz angeschlossen werden. Insgesamt 500 Kilometer Leitungen sollen dafür in den kommenden Jahren gebaut oder umgestellt werden, wie es bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung mehrerer Netzbetreiber am Montag in Erfurt hieß. Insgesamt gehe es um zwölf Gasnetzvorhaben im Freistaat, bei denen die Thüringer Energienetze (TEN), sowie die Netzbetreiber Gascade und Ferngas zusammenarbeiten wollen. Geplant seien Investitionen im mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbereich.

Ein Korridor entlang der Autobahn 4 soll künftig Teil eines bundesweiten Kernnetzes für Wasserstoff sein. „Nach jetziger Planung soll die Leitung frühzeitig Wasserstoff führen“, sagte TEN-Geschäftsführer Ulf Unger. Das versetze die TEN in die Lage, nun schnell mit dem Ausbau im Freistaat zu beginnen. Angeschlossen werden sollen bis 2029 unter anderem das Erfurter Kreuz, die Region rund um Bad Köstritz oder auch Unterwellenborn. Es gebe viel Interesse aus der Industrie an dem Thema.

Von den 50 größten Gaskunden in Thüringen denkt laut dem Vorstandsvorsitzenden der Thüringer Energie AG, Stefan Reindl, jeder zweite intensiv über den Einsatz von Wasserstoff nach. Diese Frage könne aber nur gelöst werden, wenn das „Henne-Ei-Problem“ gelöst werden, ob es einen Anschluss an das Netz geben werde oder nicht.