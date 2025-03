Internationale Krisen und Politikwechsel sorgen für Unruhe in der Wirtschaft. Nun soll in Thüringen für mehr Unabhängigkeit gesorgt werden.

Thüringen will bei Technologie unabhängiger werden

Thüringens Wirtschaftsministerin Boos-John will mehr Unabhängigkeit des Freistaats bei Technologie (Archivbild)

Erfurt - Thüringen investiert in Forschungs- und Entwicklungsprojekte, um von ausländischen Technologie- oder Materialzulieferungen unabhängiger zu werden. Zwölf Unternehmensverbünde erhalten insgesamt 12,9 Millionen Euro für die gemeinsame Entwicklung neuer Produkte und Verfahren in kritischen Technologiebereichen, wie das Wirtschaftsministerium in Erfurt mitteilte.

„Angesichts wachsender geopolitischer Risiken wollen wir die technologische Souveränität der Thüringer Wirtschaft erhöhen und damit Wertschöpfung in Thüringen sichern“, erklärte Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) die Förderung. Die Abhängigkeit von Vorlieferanten beispielsweise aus Krisenregionen solle verringert werden. Thüringen wolle stärker auf eigene technologische Entwicklungen und regionale Ressourcen zurückgreifen.

Ministerin: aufholen und Alternativen entwickeln

Die Krisen der vergangenen Jahre hätten verdeutlicht, wie störanfällig globale Wertschöpfungsketten und damit die Produktions- und Versorgungssicherheit der Thüringer Unternehmen sein könnten. „Deshalb müssen wir künftig noch stärker daran arbeiten, bei wichtigen Schlüsseltechnologien aufzuholen, Alternativen zu entwickeln oder bestehende Technologieführerschaften auszubauen“, äußerte die CDU-Politikerin. Dabei gehe es um Energie- und Cybersicherheit oder Technologiefelder wie Elektronik, Künstliche Intelligenz, Arzneimittelentwicklung oder Recyclingtechnologien.

Gefördert würden insgesamt zwölf Forschungs- und Entwicklungsprojekte von Unternehmen aus den Bereichen Optik, Medizintechnik, Energietechnologie, Wertstoffrückgewinnung, Produktions- und Bautechnologien sowie Maschinenbau. Es gehe unter anderem um ein Recyclingverfahren für hochreine Quarzglasabfälle, ein Verfahren für Holzleichtbeton-Bauelemente aus Holzstoffresten oder einen Pulverwerkstoff für 3D-Druck.