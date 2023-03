Erfurt - Thüringen will per Gesetz Spekulationen mit Landwirtschaftsflächen eindämmen. Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke) stellt am heutigen Nachmittag (13.00 Uhr) in Erfurt ein Agrar- und Forstflächenstrukturgesetz vor, über das seit Jahren diskutiert wurde. Es soll für mehr Transparenz auf dem Markt für Agrar- und Forstflächen sorgen. Mit einer Preismissbrauchsbremse soll es nach Angaben der Regierung zudem weiteren extremen Preissteigerungen vorbeugen.

Außerdem will die Gleichstellungsbeauftragte Gabi Ohler einen Bericht vorlegen, wie Thüringen das europäische Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen umsetzt.