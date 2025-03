Etwa jeder siebte Arbeitnehmer pendelt aus Thüringen in ein anderes Bundesland. Fachkräfte, die im Freistaat fehlen. Das gilt vor allem für einen Bereich.

Erfurt - Die Pendlerströme über die Thüringer Landesgrenzen werden immer größer. Im Juni 2024 arbeiteten 126.000 Menschen mit Wohnsitz in Thüringen in einem anderen Bundesland und damit 300 mehr als ein Jahr zuvor. Das war nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur etwa jeder siebte Thüringer Arbeitnehmer.

Zugleich stieg die Zahl der Menschen, die aus einem anderen Bundesland zur Arbeit nach Thüringen pendeln, um 1.200 auf rund 74.000. Den meisten Pendlerverkehr hat Thüringen demnach mit den Nachbarbundesländern Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dazu kamen 5.200 Menschen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben und in Thüringen arbeiten.

Aus Sicht der Regionaldirektion liegt in der hohen Zahl der Menschen, die aus Thüringen in andere Bundesländer pendeln, ein großes Fachkräftepotenzial. „Wenn die Infrastruktur und die Arbeitsbedingungen stimmen, werden Jobs in der Heimat für viele Menschen immer attraktiver“, sagte der Leiter der Regionaldirektion, Markus Behrens. Vor allem im verarbeitenden Gewerbe gibt es den Zahlen zufolge viele Auspendler.