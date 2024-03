Erfurt - Vor Beginn der Gartensaison macht Thüringenforst darauf aufmerksam, dass Gartenabfälle nicht im Wald entsorgt werden dürfen. Wer Zweige, Zwiebeln oder den ersten Rasenschnitt im Wald ablege, dem drohten Geldbußen bis zu 12.500 Euro, teilte die Forstverwaltung am Freitag in Erfurt mit.

Das Ökosystem Wald sei eine gut abgestimmte Lebensgemeinschaft. Gartenabfälle seien eine Belastung und Bedrohung für dieses System, unter anderem weil sie oft hohe Pestizidrückstände enthielten oder Nitrat in Böden und Grundwasser brächten. Zudem komme es nicht selten vor, dass die Abfälle in Plastiksäcken in den Wald geworfen würden. Rasenschnitt und Pflanzenreste sollten zu den Kompostierungsanlagen der Landkreise gebracht werden.