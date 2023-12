Erfurt - Thüringens Landesforstanstalt investiert in diesem Jahr rund acht Millionen Euro in die Pflege und Instandsetzung der Wege im Staatswald. „Damit werden etwa 5 Prozent der Holzerlöse der Landesforstanstalt allein in die Wegeinfrastruktur reinvestiert“, erklärte Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt am Dienstag. Insgesamt gebe es rund 5000 Kilometer Forstwege im Staatswald.

Forstwege seien besonders beansprucht, weil Waldbesitzer Flächen sanierten, auf denen der Borkenkäfer Schäden angerichtet habe. Auf den Wegen entstünden Schlaglöcher in den Fahrbahndecken, Fahrspuren sowie Schlammablagerungen schränkten die Nutzbarkeit für Waldbesucher und Wintersportler zeitweise ein. Für die Instandsetzungen stünden dem Privat- und Körperschaftswald Fördermöglichkeiten offen.