Erfurt - Die Landesforstanstalt sieht sich gut gegen mögliche Waldbrände in diesem Jahr gewappnet. „Noch nie waren wir so gut gegen Waldbrände gerüstet wie jetzt“, sagte der Vorstand von Thüringenforst, Volker Gebhardt, laut einer Mitteilung vom Mittwoch. In den vergangenen Jahren seien Dutzende Feuerlöschteiche saniert sowie Anhänger und Rucksäcke für Löschwasser angeschafft worden.

Am 1. März startet Thüringenforst mit der Waldbrandüberwachung im Freistaat. Ab dann wird die Forstanstalt wieder täglich die regionalen Waldbrandgefahren auf einer fünfstufigen Skala einordnen und veröffentlichen. Die Saison endet Ende Oktober.

Der Klimawandel und eine zunehmende Anzahl an Witterungsextremen wie Hitze und Trockenheit verschärften die Waldbrandgefahr, hieß es. Statistisch gesehen gebe es in den Frühjahrsmonaten März und April sowie im August einen Waldbrandhöhepunkt. Wichtigste Brandursache blieben unachtsame Waldbesucher.