In den Sommermonaten war relative Flaute am Thüringer Arbeitsmarkt. Mit Herbstbeginn finden wieder mehr Menschen einen Job im Freistaat - ein saisonaler Effekt.

Erfurt - Die Arbeitslosigkeit in Thüringen ist im September leicht gesunken, weil viele junge Leute eine Berufsausbildung starteten. Insgesamt waren 69.100 Menschen ohne Job - ein Rückgang der Arbeitslosenzahl im Vergleich zum August um 1.700, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Allerdings war die Arbeitslosigkeit höher als vor einem Jahr. Im September 2024 gab es 67.600 Arbeitslose.

Thüringens Arbeitslosenquote betrug 6,3 Prozent - 0,2 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Einen leichten Rückgang verbuchte der Arbeitsmarkt bei den Langzeitarbeitslosen. 24.700 Menschen waren länger als ein Jahr nicht beschäftigt, rund 200 weniger als im August, aber 1.100 mehr als im September 2024. Mehr als jeder dritte Arbeitslose war mindestens ein Jahr ohne reguläre Beschäftigung.

Der Effekt durch den Start der Berufsausbildung sei saisonbedingt, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Markus Behrens. Er dürfe „nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Besonders die hohe Zahl an Langzeitarbeitslosen und der Rückgang bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen zeigen, dass der Arbeitsmarkt in Thüringen unter Druck steht.“