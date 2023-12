Erfurt - Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat sich bestürzt über Tod des früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU) gezeigt. „Wolfgang Schäuble war ein Staatsmann und Deutschland-Macher! Als Vorzeigeparlamentarier hat er unser Land zu Stärke geführt“, schrieb Voigt beim Online-Portal X (ehemals Twitter). Er sei tief getroffen. Und er wünscht: „Seiner Familie viel Kraft.“

Schäuble sei im Kreise seiner Familie zu Hause am Dienstagabend gegen 20 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte die Familie am Mittwoch mit. Er starb nach langer schwerer Krankheit. In seiner politischen Laufbahn war er Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Niemand gehörte dem Parlament länger an als er.