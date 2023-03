Erfurt/Jena - Thüringens Exportwirtschaft hat sich im vergangenen Jahr trotz internationaler Krisen als robust erwiesen. Die Lieferungen ins Ausland hätten sich im vergangenen Jahr auf knapp 17,8 Milliarden Euro summiert, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Erfurt mit. 2021 seien es rund 17 Milliarden Euro gewesen. In der Industrie habe der Exportanteil am Umsatz bei mehr als 38 Prozent gelegen.

„Der Export bleibt, allen weltwirtschaftlich widrigen Umständen zum Trotz, ein Motor der Wirtschaftsentwicklung im Freistaat“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) nach Ministeriumsangaben auf dem Thüringer Außenwirtschaftstag in Jena. Die Bedeutung internationaler Märkte vor allem für die Industrie sei hoch.

Das Land stehe deshalb mit seiner Außenwirtschaftsförderung weiter bereit, um Unternehmen beim Schritt auf internationale Märkte zu unterstützen. Dafür ständen jährlich rund sechs Millionen Euro an Mittel von EU und Land zur Verfügung. Gefördert würden unter anderem Messebeteiligungen und Delegationsreisen.