Erfurt - Thüringens größte Verbraucherausstellung öffnet am heutigen Samstag in Erfurt ihre Tore. Die „Thüringen Ausstellung“ bietet bis zum 3. März neue Trends für Häuslebauer, Haushalt, Hobbys oder Mode. Die meisten Aussteller und die größte Fläche in den drei Messehallen sind nach Angaben der Veranstalter den Themen Bauen, Modernisieren und Energiesparen gewidmet. Eine Sonderschau nimmt dabei zusätzlich innovative und klimaneutrale Technik im Haus in den Blick: Balkonkraftwerke und sogenannte Tiny Houses spielen dabei eine Rolle.

Auf der Schau vertreten sind auch viele Organisationen oder Vereine mit Informationsangeboten. Wie in den vergangenen Jahren sind auch Sonderschauen und Spezialmessen geplant. Dabei geht es unter anderem um „Hochzeit und Feste“ oder die „Thüringer Gesundheitsmesse“. Im vergangenen Jahr hatte die Verbrauchermesse mehr als 67 000 Besucher.