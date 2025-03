Auf Mario Vogts Reise in die USA sind Termine in Washington, New York und Boston geplant. (Archivbild)

Erfurt - Die erste Auslandsreise wird Thüringens neuen Ministerpräsidenten Mario Voigt in die USA führen. Der CDU-Politiker plant nach Angaben der Staatskanzlei vom 18. bis 23. Mai einen Aufenthalt mit einer Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation in drei Städten an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Geplant seien politische und Wirtschaftstermine in Washington, New York und Boston. Begleitet werde er unter anderem von Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU).

Die USA sind bisher ein wichtiger Außenhandelspartner für die Thüringer Wirtschaft. Drohende Zölle und weitere Hürden, die die US-Regierung möglicherweise aufbaut, werden derzeit im Unternehmerlager diskutiert.

Exportanteil der USA mehr als zehn Prozent

„Aufgrund der Bedeutung der thüringisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen blickt die Thüringer Landesregierung in diesen Wochen auch mit besonderer Aufmerksamkeit auf die politischen Entwicklungen in den USA“, erklärte die Staatskanzlei. Ein Ziel der Reise sei es, Politik und Wirtschaft zusammenzuführen, Gesprächslinien fortzuführen und für den Standort Thüringen mit seinem Potenzial in der Mitte Europas zu werben.

Nach Daten des Statistischen Landesamtes sind die Vereinigten Staaten seit knapp einem Jahrzehnt der wichtigste Partner für die Thüringer Exportwirtschaft. Von Januar bis September 2024 gingen 11,8 Prozent aller Ausfuhren aus dem Freistaat in die USA. Zahlen für 2024 insgesamt liegen bisher nicht vor. Vor allem für Dieselmotoren, optische Erzeugnisse, Maschinen, Apparate und Geräte waren die USA in den vergangenen Jahren nach der Statistik ein besonders großer Absatzmarkt.