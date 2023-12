Blätter einer Buche hängen vertrocknet am toten Baum.

Erfurt-Willrode - Die Trockenheit verändert Thüringens Wälder: Nur noch 18 Prozent der Waldbäume seien gesund, sagte Forstministerin Susanna Karawanskiy (Linke) am Montag in Willrode bei Erfurt. Vor allem das Fichtensterben setze sich fort. Durch Trockenheit geschwächte Fichten würden immer häufiger von Borkenkäfern befallen, die sich massenhaft ausgebreitet haben. „87 Prozent der Fichten sind schon dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen“, so die Ministerin. Damit hat eine für Thüringen prägende Baumart existenzielle Probleme. Allein bis Ende September seien fünf Millionen Festmeter Borkenkäfer-Schadholz angefallen.