Bad Salzungen/Ilmenau - Die Stadt- und Kreisbibliothek Bad Salzungen im Wartburgkreis erhält in diesem Jahr den Thüringer Bibliothekspreis. Mit ihren vielfältigen Angeboten und Ideen für alle Generationen sei sie zentrale Akteurin einer freien, demokratischen und offenen Gesellschaft, teilte der Thüringer Bibliotheksverband am Mittwoch mit. Über Kooperationen etwa mit dem Mehrgenerationenhaus und der Demokratiewerkstatt entwickle die Einrichtung zukunftsfähige Bildungskonzepte und eine große Strahlkraft in die Region. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und soll am 25. Oktober in Rudolstadt verliehen werden. Die Auszeichnung gibt es seit 20 Jahren.