An Thüringer Grundschulen sollen Smartphones und Handys künftig tabu sein. In der Pause haben Kinder Besseres zu tun, als auf einen Bildschirm zu starren, findet der Bildungsminister.

Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) will ein weitgehendes Handyverbot an Grundschulen umsetzen. (Archivbild)

Erfurt - Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) will mit einem weitgehenden Handyverbot an Grundschulen Ablenkungen für die Schülerinnen und Schüler minimieren. „Schüler sollten in den Pausen miteinander reden, spielen, interagieren – und nicht nur auf ihr Handy schauen“, sagte Tischner der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Im Unterricht könnten zwar etwa Tablets zum Einsatz kommen, wenn es pädagogisch begründet ist. „Aber für die Daddelei in der Pause sollte das Handy tabu sein“, sagte Tischner.

In Thüringen haben sich CDU, BSW und SPD in ihrem Brombeer-Koalitionsvertrag auf einen weitgehenden Bann von Smartphones aus dem Schulalltag an Grundschulen verständigt. Das Thüringer Bildungsministerium arbeitet bereits an einer Umsetzung. Es soll Nutzungseinschränkungen für Handys in der Kern-Schulzeit geben. „Ziel ist es, Ablenkungen zu minimieren und die soziale Interaktion untereinander genauso zu verbessern wie die Konzentration der Schüler auf den Unterricht“, sagte Tischner.

Zugleich soll den Schülerinnen und Schülern Medienkompetenz vermittelt werden - sie sollen ab Klasse sieben Tablets im Schulalltag nutzen können. Außerdem führte Thüringen vor Kurzem das Fach Medienkunde neu ab Klasse fünf ein.