Erfurt - Die Wirtschaftsjuristin Ulrike Jary ist die neue parlamentarische Geschäftsführerin der Thüringer CDU-Fraktion. Die 39-Jährige wurde bereits am Mittwoch in einer Fraktionssitzung gewählt, teilte die Thüringer CDU-Fraktion mit. Der Posten gilt in Fraktionen ohnehin als eine der Schlüsselstellen - seine Bedeutung dürfte in dieser Legislatur noch gestiegen sein. CDU, BSW und SPD hatten sich mit der Linken auf monatliche Gespräche auf Ebene der parlamentarischen Geschäftsführer verständigt, um Mehrheiten für wichtige Reformvorhaben auszuloten. Die Brombeer-Koalition hat 44 von 88 Sitzen im Landtag und damit keine eigene Mehrheit.

Jary werde ihre Expertise in den nun anstehenden Haushaltsverhandlungen einbringen können, sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl, der erst vor kurzem vom parlamentarischen Geschäftsführer zum Fraktionschef aufgestiegen war. „Dort wird es intensive Abstimmungen zwischen den Fraktionen brauchen. Hier ist Ulrike Jary die absolut richtige in ihrer neuen Funktion.“



Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender wurde Christoph Zippel wiedergewählt. Auch die Abgeordneten Jonas Urbach und Martin Henkel wurden zu Vize-Fraktionschefs gewählt. Beisitzer im Fraktionsvorstand sind Stefan Schard, Stephan Tiesler und Carolin Gerbothe.