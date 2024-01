Erfurt - Die Thüringer Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes hat vor leichtsinnigem Betreten zugefrorener Eisflächen gewarnt. Das Eis sollte nur betreten werden, wenn es die lokalen Behörden offiziell freigegeben hätten, teilte die DRK-Wasserwacht am Dienstag mit. Die Gefahren des Eiseinbruches seien hoch.

Wer einbreche, gerate in Lebensgefahr. „Das Risiko ist groß, innerhalb kürzester Zeit das Bewusstsein zu verlieren und zu ertrinken.“ Die Wasserwacht empfiehlt daher, in den kommenden Tagen trotz Minusgraden Eisflächen auf Seen und anderen Gewässern nicht zu betreten und die Schilder und Hinweise, die vor dem Betreten der Eisflächen warnen, ernst zu nehmen.