Erfurt - Die Thüringer Einzelhändler blicken dieses Jahr verhalten auf die Rabatttage Black Friday und Cyber Monday. Die Kaufzurückhaltung werde sich wohl auch auf die beiden Tage auswirken, sagte der Geschäftsführer des Thüringer Handelsverbands, Knut Bernsen, der Deutschen Presse-Agentur. Die Umsatzprognose für Thüringen liege im selben Bereich wie die bundesweiten Prognosen.

Der Handelsverband Deutschland geht davon aus, dass Verbraucher dieses Jahr etwa drei Prozent mehr Geld an den beiden Aktionstagen in die Hand nehmen als im Vorjahr. Mit 5,8 Milliarden Euro liegen die prognostizierten Ausgaben zwar deutlich über dem Vor-Corona-Niveau - Steigerungen von 20 Prozent wie vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 liegen aber in weiter Ferne.

Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 24. November, der Cyber Monday auf den 27. November. Doch hat es sich im Handel eingebürgert, auch schon in den Tagen und Wochen vor dem jeweiligen Stichtag mit Sonderangeboten zu locken.