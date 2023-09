Erfurt - Der Vorsitzende der Freien Wähler in Thüringen, Uwe Rückert, will sein Amt als Landeschef der Kleinpartei niederlegen. Das gab Rückert in einer Mail bekannt, die in der Nacht zu Mittwoch verbreitet wurde. Hintergrund ist eine Kontroverse innerhalb der Partei über ein mögliches Bündnis der Freien Wähler in Thüringen, der Kleinpartei Bürger für Thüringen, des Landesverbands der Werteunion und der Basisdemokratischen Partei (Basis) in Form einer offenen Liste für die Thüringer Landtagswahl 2024.

Der Bundesvorstand der Freien Wähler lehnte die Pläne strikt ab. Eine solche Zusammenarbeit sei mit den Grundwerten der Freien Wähler „in keiner Weise vereinbar“, hieß es nach einer Sondersitzung des Bundesvorstands.

Rückert schrieb nun, der Bundesvorstand habe sich „in höchst unsinniger Weise gegen den guten Vorschlag einer offenen Liste unserer Landesvereinigung zu den Thüringer Landtagswahlen in 2024 gestellt“. Er selbst habe an das Zustandekommen einer solchen offenen Liste seine Zukunft als Landesvorsitzender geknüpft.

Nach der Entscheidung des Bundesvorstands strebe man weiterhin einen Politikwechsel in Thüringen an. „Unser Ziel ist es, dass wir gemeinsam mit anderen Parteien und politischen Organisationen eine Kräftebündelung erreichen, welche gesetzeskonform und konsensbasiert einen kraftvollen, erfolgreichen Landtagswahlkampf führt und als einheitliche Fraktion in den Thüringer Landtag einziehen wird“, so Rückert. „Es ist nur konsequent, dass ich dazu meinen Vorsitz über die Landesvereinigung Freie Wähler Thüringen niederlege.“