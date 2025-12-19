Wie oft gehen die Thüringer ins Kino oder in die Bibliothek? Neue Zahlen zeigen: Im Vergleich zu anderen Bundesländern bleibt der Freistaat zurück.

Erfurt - Thüringer gehen vergleichsweise wenig in Bibliotheken und Kinos. Mit durchschnittlich 1,3 Bibliotheks- und 0,8 Kinobesuchen pro Kopf im vergangenen Jahr belegte der Freistaat den vorletzten Rang unter den Bundesländern. Das geht aus Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder hervor. Nur das Saarland wies demnach einen noch geringeren Wert aus.

Im bundesweiten Schnitt entfielen 2,2 Bibliotheks- und 1,1 Kinobesuche auf einen Einwohner. Für die Museumsbesuche lagen noch keine Zahlen für 2024 vor.

Die Broschüre „Kulturindikatoren kompakt 2025“ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder gibt einen Einblick in verschiedene Kennzahlen der Kulturlandschaft in Deutschland und den Bundesländern. Dazu zählen die öffentlichen und privaten Ausgaben für die Kultur, die Nutzung der unterschiedlichen Formate des kulturellen Angebotes und die Entwicklung des Kulturarbeitsmarktes.