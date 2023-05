Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den achten Heimsieg nacheinander und damit eine gelungene Generalprobe für das Final Four der European League in Graz (13./14. Mai) gefeiert. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Samstagabend gegen den TSV Bayer 04 Leverkusen völlig ungefährdet mit 34:25 (21:13) durch. Spielmacherin Sonja Frey, die nach wochenlanger Verletzungspause ihr Comeback feierte, avancierte vor 954 Zuschauern mit neun Toren zur besten Werferin. Nach dem 19. Sieg im 23. Saisonspiel ist der THC (39:7 Punkte) nur noch rechnerisch von Platz zwei zu verdrängen.

Den Grundstein zum Sieg legten die Thüringerinnen mit einer furiosen ersten Halbzeit. In einem offenen Schlagabtausch hielt Leverkusen insbesondere dank Ex-THC-Spielerin Mariana Lopes zunächst gut dagegen, doch als bei den Gästen die Genauigkeit im Angriff nachließ, setzten sich die spielfreudigen Thüringerinnen bis zur Pause mit einem 10:4-Zwischenspurt deutlich auf 21:13 ab.

Auch im zweiten Durchgang hatte der THC alles im Griff. Mit ihrem Siebenmeter-Tor zum 26:16 (41. Minute) sorgte Nathalie Hendrikse für die erste zweistellige Führung der Gastgeberinnen. Müller nutzte den komfortablen Vorsprung, um seinen Leistungsträgerinnen mit Blick auf den Saisonhöhepunkt in Graz Verschnaufpausen zu verschaffen. Zwar geriet der Spielfluss in der Schlussphase ins Stocken, am klaren Erfolg änderte sich jedoch nichts mehr.