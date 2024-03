Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben sich nach dem enttäuschenden Pokal-Abschneiden im Final Four den Frust von der Seele geworfen. Auch ohne die angeschlagen fehlende Nationalspielerin Annika Lott feierte der THC am Mittwochabend im Bundesliga-Ostduell mit dem BSV Sachsen Zwickau einen souveränen 33:23 (20:10)-Heimsieg.

Zur besten Werferin der Gastgeberinnen, die mit nun 27:7 Punkten wieder auf Rang drei vorrückten, avancierte Nathalie Hendrikse (8 Tore). Bei den Gästen überragte einmal mehr Ema Hrvatin (9). Die abstiegsgefährdeten Zwickauerinnen belegen mit 8:28 Punkten weiterhin Platz elf.

Den Thüringerinnen, die am vergangenen Wochenende das Final Four sieglos auf Rang vier beendet hatten, war der Wille zur Wiedergutmachung von Beginn an anzumerken. Mit der dynamischen Sonja Frey auf der Mittelposition schlugen sie sofort ein hohes Tempo an und führten bereits nach fünfeinhalb Minuten mit 5:1.

Während das Angriffsspiel Zwickaus unter ungenauen Pässen und Abstimmungsproblemen litt, kamen die Gastgeberinnen über schnelle Gegenstöße und Eins-gegen-Eins-Aktionen von Johanna Reichert zu leichten Toren. Als dann auch noch Dinah Eckerle im Tor zur Hochform auflief, setzte sich der THC mit einem 9:1-Lauf von 8:4 (12. Minute) auf 17:5 (24.) ab.

In der zweiten Halbzeit traten die Gäste deutlich energischer auf, profitierten aber auch davon, dass beim Team von Herbert Müller die Konzentration spürbar nachließ. Spannend wurde es nicht mehr, der Vorsprung des Favoriten pendelte konstant zwischen neun und elf Toren.

In der Schlussphase kam bei den Thüringerinnen auch noch die 18-jährige Kim Ott zu Spielanteilen und erzielte 37 Sekunden vor Schluss den Treffer zum 32:22.