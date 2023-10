Zwickau - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben das mitteldeutsche Derby gewonnen. Die THC-Spielerinnen behielten am Samstag beim BSV Sachsen Zwickau mit 28:23 (12:13) die Oberhand und haben sich mit dem dritten Saisonsieg in der Bundesliga im oberen Drittel der Tabelle festgesetzt. Den größten Anteil am Erfolg hatten Annika Lott (6), Johanna Reichert, Vilma Matthijs Holmberg (je 5) und Nathalie Hendrikse (4/2). Bei den Gastgeberinnen gingen mehr als die Hälfte aller Treffer auf das Konto von Ema Hrvatin (12/6). Der BSV bleibt nach der vierten Saisonniederlage in der Abstiegszone.

Die ersten 30 Minuten verliefen über weite Strecken ausgeglichen. Nach dem 1:3-Rückstand (5.) führten die Gastgeberinnen in der 21. Minute mit 10:8. Der Außenseiter behauptete den Vorsprung bis zum 14:12 (31.). Mit fünf Treffern in Folge binnen sechs Minuten wandelte der THC den Rückstand in einen 17:14-Vorsprung um. Die Gäste bestraften die technischen Fehler der Zwickauerinnen, erzielten insgesamt sieben Treffer nach Tempogegenstößen. Zwar kam der BSV noch einmal auf 17:18 (43.) heran, aber mit einem erneuten Zwischenspurt auf 24:19 (52.) machten die Thüringerinnen den Derbysieg perfekt.