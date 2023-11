Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben dank einer starken Energieleistung das Final Four des DHB-Pokals erreicht. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich in einem hart umkämpften Viertelfinale am Mittwochabend gegen den Bundesliga-Zweiten HSG Bensheim/Auerbach mit 35:33 (15:18) durch. Beste Werferin des THC war Nationalspielerin Annika Lott mit neun Toren. Bei Bensheim überragte Lisa Friedberger mit zehn Treffern.

Von Beginn an lieferten sich beide Teams ein intensives, temporeiches Pokalspiel. Die Thüringerinnen entwickelten zunächst mehr Durchschlagskraft und setzten sich beim 8:5 (10. Minute) erstmals leicht ab. In der Folge kam jedoch ein Bruch ins Spiel des THC, der sich etliche technische Fehler erlaubte und zunehmend hektisch agierte. Bensheim nutzte die Schwächephase der Gastgeberinnen gnadenlos aus, glich erst zum 12:12 (20.) aus und zog dann mit einem 5:1-Lauf auf 17:13 (27.) davon.

Die Thüringerinnen kamen zwar schwungvoll aus der Pause, ließen sich defensiv bei Eins-gegen-Eins-Situationen im Rückraum aber weiterhin zu häufig düpieren. Bis zum 27:23 (42.) hatten die Gäste alles im Griff, ehe der THC mit drei Toren in Folge auf 26:27 (44.) verkürzte. Die Gastgeberinnen witterten nun ihre Chance, packten in der Abwehr deutlich besser zu und glichen durch die auffällige Johanna Reichert zum 28:28 (49.) aus.

In der 55. Minute traf Lott zur ersten Führung des THC im zweiten Durchgang (32:31). Friedberger gelang für Bensheim noch einmal der Ausgleich zum 33:33 (58.), ehe Lott und Johanna Stockschläder mit einem Treffer fünf Sekunden vor Schluss dem THC das Ticket für das Final Four sicherten, das am 9./10. März 2024 in Stuttgart ausgetragen wird.