Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC bleiben dem verlustpunktfreien Bundesliga-Tabellenführer SG BBM Bietigheim auf den Fersen. Das Team von Trainer Herbert Müller entschied am Samstagabend das Spitzenspiel gegen TuS Metzingen vor 1130 Zuschauern souverän mit 34:29 (16:11) für sich und steht nach dem 14. Saisonsieg nun bei 29:3 Punkten. Zugleich nahm der THC, der in der achtmal erfolgreichen Annika Lott seine beste Werferin hatte, erfolgreich Revanche für die 32:34-Niederlage im Pokal-Achtelfinale in Metzingen.

Nach einer zerfahrenen Anfangsphase fanden die Thüringerinnen schneller in ihren Offensivrhythmus und setzten sich mit einem 6:2-Lauf von 5:4 (13. Minute) auf 11:6 (21.) ab. Ohne die am Fuß verletzte Spielmacherin Sonja Frey entwickelten die Gastgeberinnen im Umschaltspiel zwar nicht so viel Gefahr wie gewohnt, fanden jedoch über den Rückraum zuverlässig gute Abschlüsse. Dagegen krankte das Spiel der Metzingerinnen an vielen technischen Fehlern.

Aus der Pause kam der Tabellenvierte mit deutlich mehr Elan und verkürzte auf 17:19 (41.). In dieser kritischen Phase verhinderte die Ex-Metzingerin Nicole Roth im THC-Tor mit starken Paraden eine Wende, ehe die überragende Lott die Gastgeberinnen zurück in die Spur brachte. Mit einem 4:0-Lauf bauten sie ihren Vorsprung auf 23:17 aus. Metzingen steckte zwar nicht auf, doch die Thüringerinnen behielten jederzeit die Kontrolle und siegten letztlich ungefährdet.