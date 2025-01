Ludwigsburg - Nach acht Spielen ohne Niederlage haben die Handballerinnen des Thüringer HC in der Bundesliga wieder eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor am Mittwochabend das Gipfelduell bei der HB Ludwigsburg vor 961 Zuschauern deutlich mit 32:40 (17:20). Beste Werferin beim THC war Josefine Hanfland mit sechs Toren, für den deutschen Meister traf Nationalspielerin Viola Leuchter achtmal. Trotz der dritten Saisonniederlage bleiben die Thüringerinnen (21:7 Punkte) Tabellenzweiter, Primus Ludwigsburg weist nun 26:2 Punkte auf.

Das Spitzenspiel hielt von Anfang an, was es versprach. Während die Ludwigsburgerinnen konsequent den schnellen Abschluss suchten, setzte beim THC Regisseurin Natsuki Aizawa ihre Mitspielerinnen glänzend in Szene. So entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gastgeberinnen nutzten ihre Chancen dabei etwas konsequenter und setzten sich bis zur Pause auf drei Tore ab.

Reichert verkürzte zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 18:20, ehe die Gastgeberinnen mit einem 6:1-Lauf auf 26:19 (40. Minute) davonzogen. Die Thüringerinnen konnten dem Tempospiel des Spitzenreiters in dieser Phase nichts mehr entgegensetzen und kamen in der Defensive oft einen Schritt zu spät. Im Angriff agierten sie zu statisch und fanden kaum ein Durchkommen gegen den starken Mittelblock der Ludwigsburgerinnen. Zwar steigerte sich der THC in der Schlussphase spielerisch wieder, allerdings hatte Ludwigsburg die Partie jederzeit unter Kontrolle und siegte letztlich auch in der Höhe verdient.