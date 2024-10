Bensheim - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihre erste Auswärtsniederlage in dieser Bundesliga-Saison kassiert. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor am Samstagabend beim amtierenden Vizemeister HSG Bensheim/Auerbach unerwartet mit 31:38 (15:20). Vor 1012 Zuschauern avancierte Johanna Reichert mit sieben Toren zur besten Werferin des THC, der nun bei 6:4 Punkten steht.

Die Thüringerinnen hatten von Beginn an große Schwierigkeiten mit dem Tempospiel der Gastgeberinnen und gerieten schnell mit 3:7 (10. Minute) in Rückstand. Nach einer Auszeit von Müller steigerten sich die Gäste in der Defensive und fanden im Angriff bessere Lösungen gegen die offensive Deckung der Bensheimerinnen. So tastete sich der THC auf 10:11 (19.) heran, ehe er sich mit technischen Fehlern und Zeitstrafen selbst aus dem Rhythmus brachte. Bensheim nutzte die Lücken in der Thüringer Defensive gnadenlos aus und zog bis zur Pause auf fünf Tore davon.

Auch im zweiten Durchgang erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und erhöhten rasch auf 23:15 (32.). Die Thüringerinnen ließen sich in der Folge zwar nicht hängen und trugen ihren Teil zu einem attraktiven Schlagabtausch bei, konnten den Spielfluss der starken Bensheimerinnen aber zu keinem Zeitpunkt stoppen und verloren auch in der Höhe verdient.