Erfurt - Die Industrie in Thüringen hat im ersten Quartal zugelegt. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum preisbereinigt um 4,4 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro, wie das Thüringer Landesamt für Statistik auf Basis vorläufiger Zahlen am Montag in Erfurt mitteilte. Einschließlich der stark gestiegenen Preise lag das Umsatzplus bei 13,4 Prozent. Berücksichtigt wurden Industriebetriebe mit 50 und mehr Beschäftigten. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 2252 auf 144.015.

Umsatz-Zuwächse erzielten demnach Hersteller von Metallerzeugnissen, Nahrungs- und Futtermitteln, elektrischen Ausrüstungen sowie Maschinenbauer. In sieben Branchen dagegen gingen die Umsätze preisbereinigt zurück. Hersteller von Papier, Pappe und Waren etwa verbuchten ein preisbereinigtes Minus von fast 21 Prozent.