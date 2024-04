Bad Berka - Die neu gegründete Partei Werteunion will am Sonntag (13.00 Uhr) in Bad Berka ihren Thüringer Landesverband gründen. Er ist nach eigenen Angaben der erste der Partei, die seit Mitte Februar besteht. Direkt nach der Gründung und der Wahl eines Vorstandes sollen die personellen Weichen für die Thüringen Landtagswahl im September gestellt werden. Dabei ist die Rolle von Parteichef Hans-Georg Maaßen offen. Für die Kandidatenliste zur Wahl gebe es etwa 30 Bewerber, sagte ein Parteisprecher.

Die Frage ist, ob Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen doch bei der Landtagswahl in Thüringen antritt. Bisher hatte das der 61-Jährige verneint. Er soll aber von Thüringer Mitgliedern zu einer Kandidatur gedrängt werden. Bundesparteivize Alexander Mitsch brachte nun eine Kandidatur von Maaßen als Thüringer Ministerpräsident ins Spiel. „Unser Anspruch ist es, in Thüringen nach der Landtagswahl mitzuregieren“, sagte Mitsch der „Welt“. „Dafür setzen wir auf unseren besten Mann mit dem Ziel, dass Hans-Georg Maaßen Ministerpräsident des Landes wird.“ In Umfragen lag die Werteunion in Thüringen zuletzt aber deutlich unter fünf Prozent.

Die sehr konservative Partei will sich rechts von der CDU etablieren. Sie will nach eigenen Angaben auch bei den Landtagswahlen im Herbst in Sachsen und Brandenburg antreten.