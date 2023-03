Thüringer Landtag in Gebärdensprache entdecken

Erfurt - Der Thüringer Landtag lädt am Samstag zu einer Führung mit Gebärdensprach-Dolmetscher ein. Bei der kostenfreien Tour ab 10 Uhr erhalten Interessierte Einblicke in die Arbeit im Parlament, die drei Häuser und die Geschichte des Landtags. „Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, den Landtag und die parlamentarische Arbeit kennenzulernen“, betonte Landtagspräsidentin Birgit Pommer. „Denn hier werden die Entscheidungen getroffen, die unser Zusammenleben in Thüringen beeinflussen.“ Da das Parlament ein Ort der Begegnung sei, sollten alle „unabhängig ihrer Voraussetzungen mitreden können“.

Für Erwachsene stehen 2023 mehr als zwei Dutzend Termine für öffentliche Führungen auf dem Programm. Neben Touren mit Gebärden-Dolmetschern gehören auch Führungen auf Englisch und in leichter Sprache dazu. In den Winterferien hatten Kinder ab fünf Jahren erstmals die Möglichkeit, den Landtag mit Taschenlampen zu erkunden und auf Schatzsuche durch die drei Häuser zu gehen. Für ältere Kinder werden verschiedene Aktivitäten wie beispielsweise Rollenspiele für Schulklassen angeboten. Nach Angaben des Landtags nutzen jedes Jahr rund 20.000 Menschen die Gelegenheit, das Parlament von innen zu erleben.