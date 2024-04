Schleusingen/Berlin - Die Thüringer Lehrerin Mirka Westendorff ist mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet worden. Die Mathematik- und Sportlehrerin am Georg-Ernst-Gymnasium in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) erhielt den Preis am Montag in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“. „Eine Lehrerin wie Mirka Westendorff zeigt, wie persönlich der Beruf auch ist, wie Charakter und Haltung die pädagogische Beziehung nachhaltig prägen und wie so aus einer Lehrkraft ein lebenslanges Vorbild werden kann“, lobte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) in einer Mitteilung.

In diesem Jahr wurden Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulteams aus elf Bundesländern in Berlin mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet. Vergeben wurden insgesamt 18 Preise. Träger des Wettbewerbs sind die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband, der vorrangig Gymnasiallehrkräfte vertritt. Mehr als 8500 Lehrkräfte und Schüler beteiligten sich dieses Mal an dem Wettbewerb, der nach Angaben der Träger die Leistungen von Lehrkräften, Lehrkräfte-Teams und Schulleitungen würdigen und in den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung rücken soll.

Die Schülerinnen und Schüler lobten Westendorffs Empathie, ihre Fürsorglichkeit, ihr Engagement und die individuelle Betreuung und Förderung in ihrem Unterricht, wie auf der Internetseite des Lehrkräftepreises stand.