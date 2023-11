Am 11.11. um 11.11 Uhr schlug wieder die Stunde der Narren. In Thüringen hat der Karneval eine lange Tradition - und feiert dieses Jahr ein besonderes Jubiläum.

Erfurt/Wasungen - Pünktlich um 11.11 Uhr haben am Samstag vielerorts in Thüringen wieder die Narren das Zepter übernommen. In Eisenach stürmten etwa 50 Karnevalisten das Rathaus, in Jena nahmen die Karnevalisten Oberbürgermeister Thomas Nitzsche die Rathausschlüssel ab. In Erfurt lud die Gemeinschaft Erfurter Carneval zum Narrenwecken vor dem Rathaus.

In der Hochburg Wasungen kamen rund 150 Karnevalisten zur traditionellen Saisoneröffnung an der Narrenburg zusammen, wie der Präsident des Landesverbands Thüringer Karnevalsvereine (LTK), Christoph Matthes, sagte. Einen klassischen Rathaussturm oder eine Schlüsselübergabe gibt es dort nicht.

Von den landesweit 336 Karnevalsvereinen läuteten nach LTK-Angaben geschätzt drei Viertel in irgendeiner Weise die Saison ein.

Besonderes Jubiläum in Wasungen

Der Karneval in Wasungen steht dieses Jahr wegen eines besonderen Jubiläums im Fokus: „Dort werden dieses Jahr 500 Jahre Ersterwähnung des Thüringer Straßenkarnevals gefeiert“, sagte Matthes. Dort feiern die Narren dieses Jahr unter dem Motto „Hüsch wäerd's wärn“ - der Landesverband übernimmt das Motto auf Hochdeutsch: „500 Jahre Straßenkarneval in Thüringen - hübsch wird's werden“.

Köln habe sich dieses Jahr mit 200 Jahren Rosenmontagsumzug gebrüstet, sagte Matthes. „Köln wird als Krone der Schöpfung angesehen. Dabei ist vielen nicht klar, dass die Wurzeln weitaus früher liegen - und unter anderem in Thüringen.“

In Erfurt soll es nach der kostenbedingten Absage 2023 im kommenden Jahr auch wieder einen Umzug geben, wie Matthes sagte. „Es war ein langes Ringen aber letztlich hat die Gemeinschaft Erfurter Carneval vom Stadtrat Mittel bekommen.“ Damit fänden alle rund 90 Umzüge im Land statt.