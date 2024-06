Thüringens Rechnungsprüfer haben einen kritischen Blick auf die Haushaltspolitik der Regierung. Was ihnen dabei aufgefallen ist, steht im Jahresbericht. Er wird in Rudolstadt vorgelegt.

Rudolstadt - Der Thüringer Rechnungshof legt am Montag (11.00 Uhr) in Rudolstadt seinen neuen Jahresbericht vor. Darin beschäftigen sich die obersten Finanzkontrolleure mit der Haushaltspolitik der Regierung. Sie listen traditionell auch Fälle auf, bei denen das Geld der Steuerzahler verschwendet oder ihrer Meinung nach falsch eingesetzt wurde. In diesem Jahr geht es auch darum, wie das Land mit seinen Schulden umgeht und wie es mit der Tilgung von Krediten vorankommt.

Rechnungshofpräsidentin Kirsten Butzke hatte bei der Übergabe des Berichts an den Landtag dem Land Thüringen bescheinigt, im Ländervergleich mit verhältnismäßig wenigen Krediten während der Corona-Pandemie ausgekommen zu sein. Insgesamt waren neue Schulden mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro aufgenommen worden, um die Folgen der mehrjährigen Corona-Pandemie zu bewältigen und einen Hilfsfonds für Wirtschaft, Vereine und Bürger einzurichten.