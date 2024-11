Drei Parteien wollen in Thüringen eine Regierung bilden. Doch CDU, BSW und SPD haben zusammen nicht genügend Sitze im Parlament. Landes-SPD-Chef Georg Maier will deshalb mit der Linken reden.

Erfurt - Angesichts einer fehlenden eigenen Mehrheit einer möglichen Brombeer-Koalition in Thüringen hält Landes-SPD-Chef Georg Maier Gespräche mit der Linken für nötig. „Wir müssen die AfD von der Macht fernhalten“, sagte Maier bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages von CDU, BSW und SPD in Erfurt. Eine sogenannte Brombeer-Koalition hätte im Landtag in Erfurt 44 von 88 Sitzen und damit keine eigene Mehrheit. Es wäre ein Patt im Parlament. Maier räumte ein, dass eine solche Koalition auf Enthaltungen oder Zustimmung für Gesetze angewiesen wäre. „Diese Regierung muss natürlich das Gespräch und den Kontakt auch zur Linkspartei suchen“, sagte er.