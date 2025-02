50 Cent auf Pizzakartons, 20 Cent auf Einweg-Besteck: Die Verpackungssteuer in Tübingen ist seit vergangener Woche höchstrichterlich gebilligt. Ziehen Thüringer Kommunen nun nach?

Eine Verpackungssteuer müssen Verbraucher in größeren Thüringer Städten nicht befürchten. (Archivbild)

Erfurt - Einweg-Geschirr wird in größeren Thüringer Städten absehbar nicht teurer. Eine Verpackungssteuer wie in Tübingen planen Erfurt, Jena, Gera, Weimar oder Suhl aktuell nicht konkret, wie die Stadtverwaltungen mitteilten. Vergangene Woche hatte das Bundesverfassungsgericht die Einweg-Steuer von 50 Cent auf Geschirr und 20 Cent auf Besteck in Tübingen gebilligt.

Das ist der Stand in den Städten