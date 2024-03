Erfurt - Thüringens mit 6000 Euro dotierter Tierschutzpreis ist ausgeschrieben - das Thüringer Sozialministerium wartet nun auf Vorschläge für Preisträger. Ausgezeichnet werden könnten einzelne Thüringer, Gruppen, Projekte oder Agrarbetriebe, die sich mit besonderen Initiativen dem Tierschutz im Freistaat verschrieben haben, teilte das Ministerium am Dienstag in Erfurt mit. Vorschläge, aber auch Bewerbungen seien möglich.

Vergeben werde ein Preis in Höhe von 3000 Euro für den besonderen Einsatz bei der Unterbringung, Betreuung und Pflege herrenloser Tieren und Fundtiere - beispielsweise an Futterstellen, in Tierheimen oder Tierauffangstationen. Es könne in dieser Kategorie auch um die Gestaltung artgerechter Tierheimplätze gehen oder die Vermittlung des Tierschutzgedankens an Kinder.

In der zweiten Kategorie, für die ebenfalls 3000 Euro winken, solle eine artgerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere belohnt werden - beispielsweise in Betrieben mit einer Vorbildfunktion auf diesem Gebiet.

Begründete Vorschläge für beispielhafte Initiativen, Projekte oder Betriebe sollen bis spätestens 31. Mai beim Sozialministerium in Erfurt eingereicht sein. Sie würden durch den Thüringer Tierschutzbeirat diskutiert und bewertet.