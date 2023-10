Erfurt - Thüringens Umweltministerium will nicht mehr über die Plattform X (ehemals Twitter) kommunizieren. „Wir wollen uns nicht weiter auf einer Plattform bewegen, auf der rassistische, antisemitische und menschenverachtende Inhalte die Runde machen“, sagte Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) laut einer Mitteilung vom Samstag. Der Minister verwies zudem auf Äußerungen von X-Eigentümer Elon Musk, die „seine unverantwortliche Haltung“ zeigten, wenn er dazu aufrufe, „anti-israelischen Accounts mit Fake News zu folgen“, so Stengele. Sein Ministerium wolle nun verstärkt andere Plattformen nutzen.

Nutzer, Politiker, Forscher und Organisationen kritisieren, dass bei X (ehemals Twitter) falsche Informationen und antisemitische Inhalte im Umlauf seien. EU-Kommissar Thierry Breton erinnerte den Besitzer von X und US-Milliardär Elon Musk nach der Verbreitung von Falschinformationen zu den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel in einem Brief an die Verpflichtung, illegale Inhalte zu löschen.