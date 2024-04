Auf der größten Industriemesse der Welt darf Thüringen nicht fehlen. 16 Aussteller aus dem Freistaat präsentieren sich in der kommenden Woche in Hannover.

Erfurt/Hannover - Thüringen präsentiert auf der Hannover Messe seine industriellen Trümpfe. Insgesamt 16 Unternehmen und Institutionen aus dem Freistaat sind von Montag an auf der wichtigsten Industriemesse der Welt präsent, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Davon seien fünf Firmen und die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung am Thüringer Gemeinschaftsstand vertreten.

Die Thüringer Aussteller offerierten bis zum 26. April in Hannover unter anderem ihre Stärken in den Bereichen Nachhaltigkeit und Technologie, hieß es. Am ersten Messetag will Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) unter anderem dem Gemeinschaftsstand einen Besuch abstatten.

In diesem Jahr präsentieren sich knapp 4000 Aussteller aus mehr als 50 Ländern in Hannover. Partnerland ist dieses Mal Norwegen.