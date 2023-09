Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin.

Erfurt - Der ehemalige Vorsitzende der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag, Frieder Lippmann, ist am vergangenen Montag (18.9.) im Alter von 87 Jahren gestorben. Das teilte der SPD-Landesverband Thüringen am Sonntag mit.

Frieder Lippmann war laut SPD von März bis Oktober 1990 auch Abgeordneter der letzten DDR-Volkskammer, danach saß er bis 2004 im Thüringer Landtag. Der Politiker war an der Entstehung der Thüringer Verfassung beteiligt und war von 1994 bis 1999 SPD-Fraktionsvorsitzender.

„Mit ihm verliert Thüringen einen Menschen, der voller Tatkraft den Aufbau des Freistaats mitgestaltet und vorangebracht hat“, so Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) laut Mitteilung. „Gleich in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung hat Frieder Lippmann als kluger Politiker gewirkt und gerade auch in der Wirtschaftspolitik mit die Weichen gestellt, die vielen Thüringerinnen und Thüringern eine in die Zukunft gerichtete Lebensperspektive gegeben hat.“

SPD-Landesvorsitzende Georg Maier erinnert sich an Lippmann als „einen zupackenden Menschen“. „Aufgrund seiner Ausbildung und Arbeit erlebte er den tiefgreifenden Strukturwandel in seiner Region Saalfeld-Rudolstadt hautnah und kümmerte sich intensiv um die Sorgen und Nöte der Menschen“, so Maier laut Mitteilung vom Sonntag.