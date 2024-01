Meppen - Das Technische Hilfswerk (THW) warnt vor falschen Spendensammlern, die sich als Beauftragte des THW ausgeben. In Haren im Landkreis Emsland seien am Mittwoch Personen in THW-Bekleidung unterwegs gewesen und hätten nach Spenden gefragt, sagte eine Sprecherin des Ortsverbands Meppen der Deutschen Presse-Agentur. Dabei habe es sich aber nicht um Vertreter des Hilfswerks gehandelt: „Die waren nicht von uns.“

Das THW habe den Fall der Polizei gemeldet. Zuvor hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet.

„Das THW Meppen warnt davor, diesen Personen Spenden zu übergeben beziehungsweise diese Person ins Haus zu lassen“, schreibt der Ortsverband Meppen auf Facebook. „Diese Personen nutzen die aktuelle Situation und die dankbare Spendenbereitschaft der Bevölkerung ausschließlich für eigene Zwecke aus. Von einer betrügerischen Absicht ist auszugehen!“ Betroffene sollten entsprechende Vorfälle daher umgehend der Polizei melden.

Das THW dürfe als Bundesbehörde keine Spenden annehmen und tue dies auch nicht, betonte die Sprecherin. Auch die selbstständigen THW-Helfervereine, die Spenden annehmen dürfen, würden diese nicht an der Haustür einsammeln. Das gelte auch für alle anderen Ortsverbände, fügte ein Sprecher des THW-Landesverbandes Bremen/Niedersachsen hinzu. „Von uns geht keiner Spenden sammeln. Auch die Helfervereine gehen nicht von Tür zu.“