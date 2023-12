Bremerhaven - Das Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat eine Fregatte in Bremerhaven an die ägyptische Marine übergeben. Die „AL-QADEER“ ist die dritte von vier Fregatten für Ägypten, wie das Unternehmen mitteilte. An der Zeremonie nahmen ägyptische und deutsche Marinevertreter teil.

„Nur ein halbes Jahr nach der Übergabe der zweiten Fregatte "Al-QAHHAR" ist heute erfolgreich ein weiteres hochmodernes Schiff an die ägyptische Marine ausgeliefert worden“, so der Vorstandschef von TKMS, Oliver Burkhard. „Mit der Übergabe ist der Bau der Schiffe in Deutschland offiziell und in Rekordzeit beendet.“ Die vierte Fregatte werde in enger Zusammenarbeit mit TKMS von Alexandria Shipyard fertiggestellt.

In wenigen Tagen soll die „Al-QADEER“ nach Alexandria in Ägypten abfahren. Vizeadmiral Ashraf Ibrahim Atwa, Oberbefehlshaber der ägyptischen Marine, betonte, innerhalb von nur 14 Monaten habe die ägyptische Marine die drei Fregatten „AL-AZIZ“, „AL-QAHHAR“ und „ALQADEER“ übergeben bekommen. „Diese wiederholten Anlässe sind der Beweis für die gute Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen der Arabischen Republik Ägypten und der Bundesrepublik Deutschland.“