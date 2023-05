Dresden - Zwei Wochen nach dem Saison-Aus im Playoff-Halbfinale verkünden die Volleyballerinnen des Dresdner SC mit Tia Jimerson den ersten Neuzugang. Die 23-jährige Mittelblockerin aus den USA wechselt vom portugiesischen Meister AJM/FC Porto an die Elbe und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

„Tia hat großes Potenzial. Sie ist sehr athletisch und hat zudem bereits Auslandserfahrung durch ihre Engagements in Ungarn und Portugal. Ihre technische Entwicklung ist noch nicht ganz abgeschlossen“, erklärte DSC-Cheftrainer Alexander Waibl am Donnerstag, der nach dem Abgang von Nationalspielerin Monique Strubbe und Kayla Haneline den ersten Ersatz auf der Mitte gefunden hat.

Jimerson stammt aus Sugar Hill/Georgia und spielte in ihrer Studienzeit von 2017 bis 2021 für die Ohio University, bevor sie 2021 erstmals nach Europa kam und für den ungarischen Erstligisten Szent Benedek RA in Balatonfüred am Netz stand. In der vergangenen Spielzeit wurde die 1,91 m große Athletin als beste Mittelblockerin der portugiesischen Eliteliga geehrt und avancierte auch im europäischen Challenge Cup zur Nummer eins auf der Mittelblockposition.

„Es ist für mich wunderbar, dass ich meine Profikarriere in Deutschland fortsetzen kann. Ich freue mich darauf, weiter dazuzulernen und dass ich mir von den Top-Profis etwas abschauen kann, um mich weiter zu verbessern“, sagt Tia Jimerson.