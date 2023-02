Leipzig - Nach drei Corona-Absagen hintereinander soll die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr wieder veranstaltet werden. Ab sofort könnten Tickets für die Bücherschau vom 27. bis 30. April gekauft werden, teilte die Buchmesse am Montag mit. Messe-Direktor Oliver Zille hofft auf 130.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände. Das wären rund 60 Prozent des Vorkrisenniveaus. Dazu kämen noch die Besucher des dazugehörigen Lesefestivals „Leipzig liest“, das in der Innenstadt veranstaltet wird.