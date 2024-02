Tiefgarage in Leipziger Innenstadt nach Brand gesperrt

Blick auf die Oper Leipzig am Augustusplatz.

Leipzig - Nach einem Brand in der Tiefgarage unterhalb des Leipziger Augustusplatzes ermittelt nun die Kriminalpolizei. Wie die Polizeidirektion Leipzig am späten Donnerstagabend mitteilte, steht die Ursache des Feuers noch nicht fest. Menschen wurden nicht verletzt. Bei dem Brand waren in der Nacht zum Donnerstag zwei Autos komplett zerstört worden, ein weiterer Wagen und ein Transporter wurden beschädigt. Die Höhe des Schadens ist unklar. Die Tiefgarage auf Seite der Oper müsse bis zur Prüfung durch einen Statiker gesperrt werden, hieß es.