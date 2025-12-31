Die Silvester-Böllerei ist für die Tiere eine Qual. Naturschützer fordern in Brandenburg Maßnahmen, um sie besser zu schützen.

Potsdam - Der Naturschutzbund (Nabu) fordert von der Brandenburger Landesregierung einen besonderen Schutz der Wildtiere vor der Silvester-Böllerei. Aus Sicht des Nabu wäre „ein Verbot für privates Silvesterfeuerwerk oder Maßnahmen zur deutlichen Reduzierung privater Feuerwerke, etwa durch ausgewiesene ruhige Zonen oder Einschränkungen rund um Schutzgebiete und Tierbestände, wünschenswert“, sagte eine Nabu-Sprecherin auf Anfrage. Die Landesregierung könnte auch tier- und umweltfreundliche Feuerwerksalternativen wie etwa Lichtshows oder eine zentrale, professionell organisierte Veranstaltung fördern.

„Silvester ist eine Katastrophe für Tiere“, so Klaus Hackländer, Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung. Die Knallerei versetze die Tiere in Angst und Schrecken.

Feuerwerk boomt – die Nachfrage liegt in diesem Jahr auf Rekordniveau: Von Januar bis September wurden mehr als 42.400 Tonnen Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert, noch einmal fast zwei Drittel (62,6 Prozent) mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt berichtet.